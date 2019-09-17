Maçı 3-1 kaybeden Fenerbahçe'de Ersun Yanal, küplere bindi

Zorlu Alanyaspor deplasmanında 1-0 öne geçmesine rağmen maçı kaybeden Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal, küplere bindi. Üst üste yapılan hatalar ve yenilen gollerden sonra Yanal, ceketini fırlattı. Karşılaşmanın ardından da tecrübeli çalıştırıcının soyunma odasında futbolcularını sert şekilde uyardığı öğrenildi. Fenerbahçe Yönetimi de kötü skorun ardından bunun nedenlerini araştırmaya başladı. Başkan Ali Koç’un, yakın zamanda Teknik Direktör Ersun Yanal’la bir araya geleceği ve takım içindeki sorunları masaya yatıracağı öğrenildi. Kadıköy’deki Trabzonspor karşılaşmasında çok iyi bir futbol sergileyen Fenerbahçe, milli maçlar için verilen aradan sonra lige çok kötü döndü. Kadıköy’de, Trabzonspor karşısındaki futboldan eser yoktu. Futbolcular tanınmaz haldeydi. Sarı-Lacivertli taraftarlar da sosyal medyada isyan etti. (Akşam)