M. United, adı G.Saray'la anılan Fred için 27 milyon sterlin istiyor

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Transfer sezonunda adı sık sık Galatasaray’la anılan ve taraftarların şiddetle takımda görmek istediği Fred’in yeni adresi belli oluyor.

MANU FRED İÇİN 27 MİLYON STERLİN İSTİYOR

Premier Lig’de 3 maçta 4 puan toplayan Ole Gunnar Solskjaer’in bir dakika bile forma şansı vermediği Brezilyalı yıldız için Fiorentina’nın 18 milyon sterlin teklif ettiği belirtilirken, M.United’ın 27 milyon sterlin’de direttiği öğrenildi. Geçen sene Shaktar Donetsk’ten 59 milyon euro’ya mâl olan Fred’de fazla zarar etmek istemeyen ‘Kırmızı Şeytanların’ İtalyanların rakamı biraz daha yukarı çekmesini beklediği kaydedilirken 26 yaşındaki oyuncunun Serie A’ya gitmeye son derece sıcak baktığı ifade edildi.

Galatasaray’ın fiyatını bile soramadığı milli futbolcunun maliyeti Fiorentina sayesinde ortaya çıkarken, yaşanan transfer gelişmesinin ardından sarı kırmızılı taraftarların ‘Fred hayalmiş’ yorumları yaptığı gözlemlendi.