Lyon'a bir darbe de Nantes'tan geldi

Fransa 1. Ligi'nin 8. haftasında Lyon ve Nantes, Parc Olympique Lyonnais'ta karşı karşıya geldi. Mücadele, Nantes'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Dakikalar 58'i gösterdiğinde sarı-yeşilli ekibin kanat oyuncusu Samuel Moutoussamy, attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi ve bu gol maçın sonucunu belilredi.

Bu sonuçla Nantes, puanını 16'ya yükseltti. Lyon ise 9 puanda kaldı.

Lyon, gelecek hafta deplasmanda Saint-Etienne'in konuğu olacak. Nantes ise evinde Nice'i ağırlayacak.

LYON, GALİBİYETİ UNUTTU

Öte yandan Lyon'da kötü gidişat devam ediyor. Ligde ilki iki haftayı galibiyetle kapatan Lyon sonrasında oynadığı 6 haftada galibiyet yüzü gürmedi. Lyon bu 6