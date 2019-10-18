Luyindama'ya Premier League'den flaş teklif

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GALATASARAY’IN savunmasının belkemiği Christian Luyindama’ya Premier Lig’den teklif yapıldığı ileri sürüldü. Ada basınında yer alan haberlere göre Wolverhampton takımı Kongolu oyuncu için Sarı-Kırmızılı takım ile 14 milyon euroya el sıkıştı. Devre arasında takıma takviye yapmak için oyuncu satması gereken Galatasaray’ın, Teknik Direktör Terim’in de onayı ile bu transfer için Wolverhampton’a olumlu cevap verdiği kaydedildi.