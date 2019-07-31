Luyindama'ya 12 milyon Euro'luk teklif

Demokratik Kongolu oyuncuyu uzun süredir takip eden Aston Villa, satış opsiyonu Galatasaray’da olduğu için Standard Liege’e teklif yapamamıştı. Aslan’ın transferi resmiyete bindirmesi sonrası İngilizler’in 12 milyon euro'luk bir teklif yaptığı ifade edildi. Cim-Bom henüz cevap vermedi.

(Star)