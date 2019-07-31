31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:47:27 | Son Güncelleme: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:09:56
Luyindama'ya 12 milyon Euro'luk teklif
Galatasaray, Christian Luyindama’nın bonservisini 5 milyon euro karşılığı aldığını açıklarken, bu oyuncuya hemen bir alıcı çıktığı öğrenildi.
Demokratik Kongolu oyuncuyu uzun süredir takip eden Aston Villa, satış opsiyonu Galatasaray’da olduğu için Standard Liege’e teklif yapamamıştı. Aslan’ın transferi resmiyete bindirmesi sonrası İngilizler’in 12 milyon euro'luk bir teklif yaptığı ifade edildi. Cim-Bom henüz cevap vermedi.
(Star)
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