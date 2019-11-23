Luyindama'nın parasını Kongo Federasyonu verecek

Bu sezon Galatasaray'ın yaşadığı sakatlık sürecinin eşi benzeri yok… Falcao ile başlayan, Andone ile devam eden kabus Luyindama'yı vurdu!

Demokratik Kongo'nun, Gambia ile oynadığı maçta sakatlanan oyuncunun sol diz çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edildi. 25 yaşındaki stoper sezonu kapatırken yakın zamanda da ameliyat olacak. Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, "Bu sakatlık dünya genelinde ortalama 7 ayda tedavi edilir. Oyuncunun milli takımda bu sakatlığının gözden kaçırılması büyük skandal" diyerek durumu özetledi.

Cimbom'un, oyuncuyu devre arasında Premier Lig'e satma planlarını da suya düştü. Luyindama'nın aylık 100 bin Euro olan ödemelerini de Kongo Federasyonu'ndan tahsil edilecek.

(Sabah)