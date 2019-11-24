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24 Kasım 2019 Pazar 11:11:05 | Son Güncelleme: 24 Kasım 2019 Pazar 11:14:07

Luyindama'nın durumunun vahimliğini gizlemişler

Sezonu kapatan G.Saray’ın yıldızı Luyindama’ya Demokratik Kongo’da MR bile çekilmediği ortaya çıktı. Oyuncunun durumunun ne kadar vahim olduğunu Kongo basını, Galatasaray’ın attığı Fransızca tweetten öğrendi.

AKŞAM

GALATASARAY savunmasının en önemli oyuncusu, Demokratik Kongolu Luyindama, Gambiya ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı. Sakatlık 18 Kasım Pazartesi günü gerçekleşti. Oyuncunun sol diz ön çapraz bağları koptu, menisküsünde yırtık meydana geldi. Maçın 64’üncü dakikasında sahayı terk eden oyuncuya hiçbir tıbbi müdahale yapılmadı. Galatasaray Kulübü’ne de bilgi verilmedi. Gambiya’dan 4 bin 500 km yol giden ve ülkesine dönen Luyindama, buradan da 5 bin kilometre yol kat ederek Türkiye’ye geldi. Cuma sabaha karşı İstanbul’a gelen oyuncuya bu süre içinde hiçbir tıbbi müdahalede bulunulmadığı, MR bile çekilmediği ve sakatlığının bilinmediği ortaya çıktı. Cuma günü Galatasaray Kulübü’nün yaptığı MR çekimi sonrası durumun ne kadar kötü olduğu anlaşıldı.

MAAŞINI FEDERASYON VERECEK

Galatasaray’ın açıklamasına kadar Luyindama’nın sakatlığına dair tek satır haber yapmayan Kongo basını da, oyuncunun sezonu kapattığını Galatasaray’ın attığı Fransızca tweetten öğrendi. Kongo basını, G.Saray’ın bu tweetini kaynak göstererek, Luyindama’nın durumu hakkında kamuoyunu haberdar etmeye çalıştı. Galatasaray yönetimi, Luyindama konusunda kendilerine bilgi verilmemesinin skandal olduğunu söylemişti. Önümüzdeki hafta ameliyat edilmesi beklenen Luyindama’nın en az sahalardan 7 ay uzak kalacağı ve sezonu kapattığı açıklanmıştı. Oyuncu, milli maçta sakatlandığı için aylık 100 bin euroluk ücretini Kongo Federasyonu ödeyecek.

DONDURULACAK!

YABANCI kontenjanı dolu olan ve stoper takviyesini de artık listenin üst sıralarına alan Galatasaray’da Luyindama ile alakalı da önemli bir karar alındı.  Sezonu kapatan Luyindama’nın sözleşmesi askıya alınacak. Mayıs ayına kadar uzun bir tedavi süreci geçirecek olan oyuncuya ligin 2. yarısında lisans çıkarılmayacak.

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