'Luyindama'nın bonservisini aldık' diyen Mustafa Cengiz, Radamel Falcao'yla ilgili renk vermedi

LUYINDAMA

Luyindama’nın bonservisini aldıklarını açıklayan Mustafa Cengiz, “Bugün Luyindama'nın bonservisini aldık. Önemli bir olay. Kiralıktı ama artık transferini bitirdik” şeklinde konuştu.

RADAMEL FALCAO

Radamel Falcao’yla ilgili gelen soruyu da cevaplayan Cengiz, “Olası herkesle görüşüyoruz. Transfer aylar öncesinde, yıl içinde süren bir süreç. Galatasaray'ın koşulları ve taraftarımızın taleplerine göre transferler yapmak istiyoruz. Taraftarların talebi her zaman birinci sıradır” ifadelerini kullandı.

NAINGGOLAN

Nainggolan sorularına da cevap veren başkan, “Bir sürü isim geçiyor. Buna saygı da duyuyoruz. Medyayı eleştirmiyorum ama bazı menajerler oyuncusunun isminin geçip değerlenmesini istiyor. Bizim scout ekibi zaten oyuncuları izliyor. Bizim bir süzgecimizden geçiyor futbolcular. 1 aylık süre var daha” dedi.

“ÖRNEK GÖSTERİLEN AJAX’IN DEĞERİ BİZİM 4 KATIMIZ”

‘Türkiye daralarak hiçbir yere gelemez’ diyen Mustafa Cengiz, “Piyasalar uçmuş durumda. Atletico bir futbolcu alıyor 120 milyon. Türkiye daralarak hiçbir yere gelemez. Gençleştirmeye örnek gösterilen Ajax'ın piyasa değeri 400 milyon euroya yakın. Gençleşiyor denilen takımın değeri bizim 4 katımız” şeklinde konuştu.