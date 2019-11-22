Luyindama'dan kötü haber! Yıldız oyuncu ameliyat edilecek
Galatasaray, Luyindama'nın sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edildiğini açıkladı. Luyindama ameliyat edilecek.
Galatasaray, Luyindama'nın sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edildiğini açıkladı. Luyindama ameliyat edilecek.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;
"Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Gambiya ile oynadığı milli maçta sakatlanan ve bu sabaha karşı İstanbul’a dönen Christian Luyindama’nın sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontrolleri sonrası, sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edilmiştir.
Oyuncumuzun ameliyatı planlanmıştır."
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