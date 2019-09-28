Luyindama: Hedefimiz kazanmaktı

Christian Luyindama karşılaşma sonrası "Tabii ki bizim hedefimiz kazanmaktı. Ancak futbolda üç sonuç var. Konsantre olarak devam ediyoruz. Defansif anlamda gol yemedik. Şimdi önümüzdeki maçlara bakıyoruz." dedi.

Gol atamamalarıyla ilgili gelen soru üzerine Luyindama "İyi olduğumuzu düşünüyorum. Ofansif anlamda iyi oyuncularımız var. Lig uzun, daha süremiz var." açıklamasını yaptı.