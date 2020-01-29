Luyindama Fatih Terim ile görüşerek şans istedi
Demokratik Kongo Milli Takımı'nda sakatlanan, ancak yaşadığı problemin ciddiyeti ancak İstanbul'a geldikten sonra anlaşılan Luyindama'nın sezonu kapattığı ortaya çıkmıştı.
Galatasaray'da iyi bir form grafiği yakalayan Christian Luyindama'nın milli takımda geçirdiği sakatlık sonrasında sezonu kapattığı belirtilmişti.
Ancak başarılı savunmacının iyileşme sürecinin beklenenden hızlı geliştiği aktarılıyor.
Kontratının dondurulması ve yerine transfer yapılması beklenen Luyindama'nın, sağlık ekibi ve teknik heyetle görüşme yaparak, ikinci yarının ortalarına doğru takıma dönmeyi hedeflediğini ilettiği ve kadro dışı kalmamak için bir şans istediği öğrenildi.
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