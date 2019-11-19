Luyindama, Başakşehir maçında forma giyemeyecek

Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Galatasaray'da, milli takım kampında bulunan Christian Luyindama'nın sakatlığı moralleri bozdu. Sarı kırmızılıların tecrübeli stoperi Cuma günü takımını yalnız bırakacak.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin, Gambiya ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve oyunu yarıda bırakan oyuncunun sakatlığı merak edilirken Başakşehir maçında oynayamaması kesinleşti.

Sakatlık durumu çekilecek MR sonrası kesinleşecek olan Luyindama'nın, 21 Kasım Perşembe günü İstanbul'a geleceği öğrenildi. Perşembe günü İstanbul'a gelecek olan Luyindama'nın Başakşehir maçına tek antrenmanla çıkması hafta başında planlanırken yaşadığı sakatlık sonrasında bu ihtimal tamamen rafa kalktı.

GALATASARAY'DA SAKAT FUTBOLCU SAYISI 7'YE ÇIKTI

Luyindama'nın sakatlanarak oyundan çıkması Galatasaray'da durumu vahimleştirdi. Galatasaray'da Fernando Muslera ve Ryan Babel'in ardından Christian Luyindama da milli takımda sakatlandı. Galatasaray'daki diğer sakat futbolcular ise Radamel Falcao, Florin Andone, Şener Özbayraklı ve Emre Akbaba olarak sıralandı.

(Futbol Arena)