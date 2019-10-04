04 Ekim 2019 Cuma 11:53:01 | Son Güncelleme: 04 Ekim 2019 Cuma 11:56:27
Lüksemburg'ta skandal! Karabağ'ın maçında drone ile Ermenistan bayrağı açtılar
Azerbaycan ekibi Karabağ, UEFA Avrupa Ligi'nin A Grubu ikinci maçında Dudelange'e konuk oldu. Mücadelenin ilk yarısında skandal bir olay yaşandı.
Lüksemburg'ta oynanan maçın 33. dakikasında futbolcuların şaşkın bakışları arasında stadın üstünde drone ile Ermenistan bayrağı açıldı. Karşılaşmaya 2 dakika ara verildi. 35. dakikada tekrar başlayan karşılaşmada Azerbaycan temsilcisi rakibini 4-1'lik skorla devirdi.
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