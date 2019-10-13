Lukas Podolski'den ayrılık açıklaması

Bir dönem Galatasaray forması giyen Alman futbolcu Lukas Podolski, kariyeri ve Japonya'daki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu

Lukas Podolski yaptığı açıklamada, "Bu sezon sonunda sözleşmem bitiyor fakat kulüpten kimse benimle iletişime geçmedi. Bu yüzden Japonya'da geçirdiğim günler muhtemelen sona erecek" dedi.

Kariyerine devam etmek istedğini belirten 34 yaşındaki oyuncu, "Şimdiden oynayacak yeni bir yer bakıyorum, piyasanın durumu beni biraz endişelendiriyor" yorumunda bulundu.

Lukas Podolski, Vissel Kobe forması ile 53 maça çıkıp 14 gol 10 asistlik istatistik yakalamayı başarmıştı.

(Sporx)