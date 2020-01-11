Lukaku çektiği şutla Napoli kalecisi Alex Meret'i sakatladı
Inter'i Napoli'yi 3-1 mağlup ettiği maçta Lukaku'nun ikinci goldeki şutu nedeniyle kaleci Alex Meret'in sakatlık geçirdiği ve Lazio maçında oynayamayacağı ortaya çıktı.
İtalyan basınına yansıyan haberlere göre Lukaku'nun Napoli ağlarına gönderdiği ikinci golde 111 km hızla giden topu elinden kaçıran Alex Meret'in Lazio maçını kaçıracağı belirtiliyor. Meret'in Napoli'nin Lazio ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmaması da bunun göstergesi durumunda.
Meret bu sezon Napoli kalesini 19 kez korumuştu. Meret'in sakatlığı nedeniyle Napoli'nin maç kadrosunda David Ospina ile bu sezon hiç maça çıkmamış olan Orestiz Karnezis'in yer alacağı açıklandı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Ali Koç ve Comolli'nin görüşmesinden transfer kararı çıktı
- Brescia, Miha Zajc için Fenerbahçe'ye 3,5 milyon Euro ödemeye hazır
- Galatasaray'da Younes Belhanda'ya teklif gelmemesi tüm planları altüst etti
- Feyenoord teknik direktörü Dick Advocaat, Oğuzhan Özyakup'u istiyor
- Fatih Terim'in ön libero transferi için ilk tercihi Okay Yokuşlu