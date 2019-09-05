Luiz Gustavo'dan büyük Fenerbahçe fedakarlığı

Fenerbahçe'nin Marsilya'dan transfer ettiği Luiz Gustavo'nun büyük bir fedakarlık yaparak Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı.

Fransa'nın Foot Mercato sitesinin haberine göre Luiz Gustavo, Fenerbahçe'ye transfer olmak için Marsilya'ya kendi cebinden 1 milyon euro ödedi.

Marsilya, Gustavo için Fenerbahçe'den daha çok para isterken tecrübeli futbolcunun bu fedakarlığının ardından Marsilya, transfere izin verdi.

TRANSFER 6 DEĞİL 7 MİLYON EUROYA BİTTİ

Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız için Marsilya'ya 6 milyon euro öderken futbolcuyla da 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. Gustavo'nun da Fransız ekibine 1 milyon euro vermesiyle Marsilya'nın kasasına giren toplam para 7 milyon euro oldu.

FFP anlaşması nedeniyle zor günler yaşayan ve transfer yapmak için öncelikle satması gereken Marsilya, Gustavo'nun ayrılığının ardından orta sahaya Valentin Rongier'i transfer etmişti.

MARSILYA BAŞKANI: ''BÖYLESİNİ GÖRMEDİM''

Öte yandan Gustavo'nun Fenerbahçe'ye imza attıktan bir gün sonra Marsilya'ya döndüğünü ve kendisiyle vedalaştığını açklayan Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud, Brezilyalı futbolcuya övgülerde bulundu.

"DUYGUSAL ANLARDI"

Jacques-Henri Eyraud, "Herkes Luiz Gustavo'ya olan bağlılığımı, ona olan saygımı ve bundan daha fazlasını biliyor. "Hoşça kalın" demek için geri döndü, böylesini pek bilmiyorum. Yarım saat ofisimde konuştuk, benim için duygusal anlardı" şeklinde konuştu.

"UMARIM YOLLARIMIZ KESİŞİR"

Eyraud sözlerini "Ona tekrar görüşebileceğimi söyledim. Umarım bu gerçekleşir ve tekrar Gustavo ile yollarımız kesişir" ifadeleriyle sürdürdü.

Marsilya Sportif Direktörü Andoni Zubizarreta ise "Gustavo bizim için önemli bir oyuncuydu ama bazen profesyonelce kararlar almak zorundayız" dedi.

(Sporx)