Luiz Gustavo Yann çizdi
Luiz Gustavo’nun bezdiren taleplerinden ve sürekli fiyat yükseltmesinden bıkan F.Bahçe, yedekte tuttuğu Yann M’Vila konusunda kulübü St. Etienne ile anlaşma noktasına geldi.
GÜNEŞ
BİR AKSİLİK OLMAZSA….
DEFANSİF orta saha arayışlarını sürdüren F.Bahçe, Luiz Gustavo defterini kapattı ve tüm enerjisini St. Etienne’in Fransız futbolcusu Yann M’Vila transferinde kullanmaya karar verdi. Sarı-Lacivertliler 29 yaşındaki futbolcu için girişimlerini hızlandırırken, kapıyı 5 milyon eurodan açan Fransız’lar 3’e kadar inmiş durumda… Sportif Direktör Damien Comolli’nin M’Vila ile yaptığı görüşmeden memnun ayrıldığı ve büyük bir aksilik olmazsa anlaşmanın tamamlanacağı öğrenildi.
CV’Sİ ÇOK SAĞLAM
MARSİLYA’NIN Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo ise sürekli fiyat yükseltmesi nedeniyle Comolli’yi bezdirdi. Transfer görüşmelerini Başkan Ali Koç’a aktaran Fransız yönetici, “Bırak peşini” talimatını aldı. Bunun üzerine B planına geçen Sarı-Lacivertliler, Yann M’Vila konusunda ciddi bir ilerleme kaydetti. CV’sinde Rennes, İnter, Rubin Kazan ve Sunderland gibi önemli kulüplerin ismi yazan M’Vila’nın güncel piyasa değeri 10 milyon euro civarında…
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