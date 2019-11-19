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19 Kasım 2019 Salı 15:27:59 | Son Güncelleme: 19 Kasım 2019 Salı 15:33:04

Luis Enrique, İspanya Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine geri döndü

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak İspanya Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine Luis Enrique bir kez daha getirildi.

Ailevi sebeplerden dolayı mart ayından bu yana yürütemediği İspanya Milli Takımı Teknik Direktörlüğü'nü haziran ayında nihai olarak bırakan Enrique, Avrupa Şampiyonası'nda yeniden takımın başında olacak.

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales, düzenlediği basın toplantısında Luis Enrique ile yeniden anlaştıklarını resmi olarak duyurdu. Rubiales, "Luis Enrique'ye milli takım kapısının her zaman açık olduğunu ve ne zaman isterse döneceğini söylemiştik. Ve sözümüzde durduk." dedi.

Luis Enrique ile 31 Ekim'de Zaragoza'da görüştüklerini ve İspanyol teknik adamın, milli takımın başına tekrardan geçme arzusunda olduğunu ilk kez orada dile getirdiğini aktaran Rubiales, bunun öncesinde konunun asla gündeme gelmediğini söyledi.

RFEF Başkanı, konuşmasında, Luis Enrique'nin yerine göreve getirilen ve Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin son maçına kadar teknik direktör olan Robert Moreno'nun tavrını da eleştirdi.

Moreno'nun, pazar sabahı kendisine cep telefonundan mesaj atarak, "Luis Enrique'nin geri dönüşünü sağlamak için anlaşmalı bir şekilde ayrılmaya hazırım." diye yazdığını aktaran Rubiales, şöyle devam etti:

"Luis Enrique'nin dönmek istediğini biz Moreno'dan öğrendik. Moreno, pazar günü bize, geleceğiyle ilgili hemen karar vermemizi istedi. Oysa biz her zaman bu konuda açık olduk. Luis Enrique ile pazartesi günü telefonda görüştüğümde olanları anlattım ve 'Döner misin?' diye sorduğumda 'Evet' dedi. Luis Enrique, bir babanın yaşayabileceği en kötü bir durumda milli takımı bıraktı. Avrupa Şampiyonası Elemeleri ile başlayan ve Katar Dünya Kupası'na kadar sürecek bu projenin lideri Luis Enrique'dir."

- Moreno'nun görevden alınması tartışmaya neden oldu

Bu arada 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki son maçta İspanya'nın Romanya'ya karşı aldığı 5-0'lık galibiyetin ardından ne teknik direktör Moreno ne de futbolcular basınla konuştu.İspanyol basınında, "Futbol Federasyonunun Moreno'ya ihanet ettiği" yönünde tartışmalar başlatılırken, milli futbolcuların mevcut durumdan rahatsız olduğu iddia edildi.

- İspanya Milli Takımı'nda yaşanan gelişmeler

İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne 9 Temmuz 2018'de getirilen Enrique, ailevi sorunların ortaya çıkmasıyla Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda 26 Mart'ta oynanan Malta-İspanya maçında takımın başında olmamış, milli takım kampını terk ederek Barselona'ya dönmüştü. Bu tarihten itibaren milli takım ile bağlantılı çalışmalara katılmayan Enrique, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 7 Haziran'daki Faroe Adaları ve 10 Haziran'daki İsveç maçlarında da yer almamıştı.

Luis Enrique'nin yerine 19 Haziran'da resmi olarak milli takım teknik direktörlüğüne getirilen Robert Moreno, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İspanya'nın başında çıktığı 6 maçta, 4 galibiyet 2 beraberlik aldı. İspanya Milli Takımı, Moreno'nun teknik direktörlüğünde 20 gol atıp, kalesinde 3 gol gördü.     

Kemik kanseri teşhisi konulan 9 yaşındaki kızının tedavisi dolayısıyla milli takımı bırakan Luis Enrique, 29 Ağustos'ta kızının vefat ettiğini duyurmuştu. 

(AA)

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