Loris Karius'un Beşiktaş'ta tek rakibi McGregor

  • Bist 100
    100237
  • Dolar
    5,7477
  • Euro
    6,3537
  • Altın
    279,0310
İstanbul
19 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Muğla'da güreş alanını terk eden boğalar bir kadını hastanelik etti Muğla'da güreş alanını terk eden boğalar bir kadını hastanelik etti
Bingöl'de Norik Höyük gün yüzüne çıkarılıyor Bingöl'de Norik Höyük gün yüzüne çıkarılıyor
ABD'de kimyasal paniği: Ölü ve yaralılar var! ABD'de kimyasal paniği: Ölü ve yaralılar var!
Çoban Festivali renkli görüntülere sahne oldu Çoban Festivali renkli görüntülere sahne oldu
Beşiktaş Süper Kupa'da 16. kez şampiyon Beşiktaş Süper Kupa'da 16. kez şampiyon
Milli takım hocası Diagne'yi Giroud'a benzetti Milli takım hocası Diagne'yi Giroud'a benzetti
KYK yurt internet şifresi nasıl alınır? KYK yurt interneti öğrenci şifre işlemleri KYK yurt internet şifresi nasıl alınır? KYK yurt interneti öğrenci şifre işlemleri
Villas-Boas: 'Luiz Gustavo'yu çok özlüyoruz' Villas-Boas: 'Luiz Gustavo'yu çok özlüyoruz'
Yolcu treni, araca çarptı: 2 yaralı Yolcu treni, araca çarptı: 2 yaralı
Giresunspor son nefeste eşitliği yakaladı Giresunspor son nefeste eşitliği yakaladı
Atatürk Havalimanı'na metro seferleri valilik ve belediyenin aldığı kararla durdu Atatürk Havalimanı'na metro seferleri valilik ve belediyenin aldığı kararla durdu
İstanbul trafiğine maç düzenlemesi İstanbul trafiğine maç düzenlemesi
Amerikalılara FETÖ uyarısı: FETÖ elebaşı Gülen şeytani bir ağı yönetiyor Amerikalılara FETÖ uyarısı: FETÖ elebaşı Gülen şeytani bir ağı yönetiyor
Kayıp olarak aranan Ayşegül, internette tanıştığı adamla kaçmış Kayıp olarak aranan Ayşegül, internette tanıştığı adamla kaçmış
Gazişehir Gaziantep, Rizespor'u devirmeyi başardı Gazişehir Gaziantep, Rizespor'u devirmeyi başardı
Son Dakika... Trump, BM zirvesinde İranlı yetkililerle görüşmeyecek Son Dakika... Trump, BM zirvesinde İranlı yetkililerle görüşmeyecek
Düğünde sandalye kavgası cinayetle bitti Düğünde sandalye kavgası cinayetle bitti
Damadını kına gecesinde öldüren kayınpederden şok savunma Damadını kına gecesinde öldüren kayınpederden şok savunma
Deşifre: CHP'den Faik Öztrak ile İyi Partili Durmuş Yılmaz, gizlice IMF yetkilileriyle görüştü Deşifre: CHP'den Faik Öztrak ile İyi Partili Durmuş Yılmaz, gizlice IMF yetkilileriyle görüştü
Ekinoks nedir, ekinoks ne zaman? Ekinoks tarihleri ve özellikleri nelerdir? Ekinoks nedir, ekinoks ne zaman? Ekinoks tarihleri ve özellikleri nelerdir?
Damadını kına gecesinde öldüren kayınpederden şok savunma Damadını kına gecesinde öldüren kayınpederden şok savunma
Acun Ilıcalı: 'Fenerbahçe'nin kurulan kadrosu mucize gibi' Acun Ilıcalı: 'Fenerbahçe'nin kurulan kadrosu mucize gibi'
Loris Karius'un Beşiktaş'ta tek rakibi McGregor Loris Karius'un Beşiktaş'ta tek rakibi McGregor
Vodafone Park'ta zemin krizi çözüldü Vodafone Park'ta zemin krizi çözüldü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

22 Eylül 2019 Pazar 15:37:58 | Son Güncelleme: 22 Eylül 2019 Pazar 15:38:56

Loris Karius'un Beşiktaş'ta tek rakibi McGregor

Loris Karius, Beşiktaş'taki performansıyla tarihe kötü miras bırakıyor. Maç başına 1.46 gol yeme ortalamasına sahip olan Alman eldiven, 2000 yılından bu yana siyah-beyazlı takımda forma giyen kaleciler arasında sadece McGregor'u geride bırakabildi.

Slovan Bratislava maçında yediği hatalı gol sonrası özür mesajı yayımlamak zorunda kalan Loris Karius, Beşiktaş'ın son 20 yılında en kötü ikinci performansı sergileyen kalecisi oldu.

Siyah-beyazlılarda çıktığı maçlarda 1.46 gol yeme ortalaması yakalayan Karius, sadece 1.50 ortalamalı McGregor'u geride bıraktı. Her 61 dakikada bir kalesinde top gören Alman eldiven, bu değeriyle de en kötüler sıralamasında McGregor (60 dakika) ve Murat Şahin'in (60 dakika geride) ardından üçüncü oldu.

26 yaşındaki kaleci, 39 maçın 32'sinde gole engel olamadı. Forma giydiği karşılaşmaların yüzde 17'sinde topu kalesinden uzaklaştırabildi.

Karius, gol yemeden bitirdiği maç yüzdesinde (17) de 15.7'lik değere sahip Ramazan Kurşunlu sonrası en kötü performansa sahip.

LORIS KARIUS'A AVCI'DAN UYARI GELDİ

UEFA Avrupa Ligi'nde Bratislava'yla oynanan karşılaşmada yediği hatalı gollerle tepki çeken Loris Karius'a, teknik ekipten uyarı geldi.

Fanatik'te yer alan habere göre; teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Başakşehir'le oynanacak karşılaşma öncesinde Alman kaleciyle görüştü.

Avcı'nın Alman kaleciden motivasyon sorununu düzeltmesini istediği belirtildi. Tecrübeli kalecinin de maç içindeki hataları sebebiyle hocasından özür dilediği öğrenildi.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ