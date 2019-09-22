Loris Karius'un Beşiktaş'ta tek rakibi McGregor

Slovan Bratislava maçında yediği hatalı gol sonrası özür mesajı yayımlamak zorunda kalan Loris Karius, Beşiktaş'ın son 20 yılında en kötü ikinci performansı sergileyen kalecisi oldu.

Siyah-beyazlılarda çıktığı maçlarda 1.46 gol yeme ortalaması yakalayan Karius, sadece 1.50 ortalamalı McGregor'u geride bıraktı. Her 61 dakikada bir kalesinde top gören Alman eldiven, bu değeriyle de en kötüler sıralamasında McGregor (60 dakika) ve Murat Şahin'in (60 dakika geride) ardından üçüncü oldu.

26 yaşındaki kaleci, 39 maçın 32'sinde gole engel olamadı. Forma giydiği karşılaşmaların yüzde 17'sinde topu kalesinden uzaklaştırabildi.

Karius, gol yemeden bitirdiği maç yüzdesinde (17) de 15.7'lik değere sahip Ramazan Kurşunlu sonrası en kötü performansa sahip.

LORIS KARIUS'A AVCI'DAN UYARI GELDİ

UEFA Avrupa Ligi'nde Bratislava'yla oynanan karşılaşmada yediği hatalı gollerle tepki çeken Loris Karius'a, teknik ekipten uyarı geldi.

Fanatik'te yer alan habere göre; teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Başakşehir'le oynanacak karşılaşma öncesinde Alman kaleciyle görüştü.

Avcı'nın Alman kaleciden motivasyon sorununu düzeltmesini istediği belirtildi. Tecrübeli kalecinin de maç içindeki hataları sebebiyle hocasından özür dilediği öğrenildi.