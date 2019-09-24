24 Eylül 2019 Salı 14:46:59 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 14:50:31
Loris Karius performansıyla kendini affettirdi
Alman file bekçisi, hafta içerisindeki Slovan Bratislava maçında yediği hatalı gollerle 4- 2'lik şok yenilginin mimarı olmuştu. Loris Karius, dün sergilediği performansla bir anlamda kendini affettirdi.
Beşiktaş'ta Alman file bekçi, hafta içerisindeki Slovan Bratislava maçında yediği hatalı gollerle 4- 2'lik şok yenilginin mimarı olmuştu.
Loris Karius, dün sergilediği performansla bir anlamda kendini affettirdi.
26 yaşındaki kaleci, Crivelli'nin vuruşunda gole engel olamasa da yaptığı 6 kurtarışla takımının maçtan kopmamasını sağladı.
Karius, başarılı oyunuyla Beşiktaş'ın 1 puan almasına önemli pay sahibi oldu.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT