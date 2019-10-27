Loris Karius ayrılık iddialarına yanıt verdi

Galatasaray karşısında çok iyi mücadele ettiklerini ifade eden Karius; "Tüm takım arkadaşlarım harika bir performans gösterdi. Takım gibi oynadık, takım gibi mücadele ettik ve her şeyi yaptık. Bugün kazanacağımıza inanıyorduk ve öyle de oldu. Bundan sonra aynı şekilde kenetlenerek yola devam edeceğiz" dedi.

Beşiktaş'taki geleceği hakkında da konuşan Karius, "Beşiktaş ile bir sözleşmem var ve burada olmaktan mutluyum. Her zaman bu konuda spekülasyon yapılıyor. Kulüp kalmamı isterse, ben de kalmak istersem burada kalırım ancak önümüzdeki uzun bir süre var" ifadelerini kullandı.