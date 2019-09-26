Ljajic'in boşluğunu Oğuzhan Özyakup dolduracak

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'la pazar günü kritik bir puan mücadelesine çıkacak Beşiktaş'ta, sarı kart cezalısı Adem Ljajic'in görevini Oğuzhan Özyakup üstlenecek.

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın, Medipol Başakşehir maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşen Ljajic'in yokluğunda Oğuzhan'ı ilk 11'de düşündüğü belirlendi. Oğuzhan, Başakşehir maçında 65. dakikada Douglas'ın yerine oyuna dahil olurken, ortaya koyduğu pozitif futbolla dikkat çekmişti.

İki hafta süren adale sakatlığını atlattıktan sonra iyi bir geri dönüşe imza atan Oğuzhan'ın, Ljajic'in yerine formaya en yakın isim olduğu ifade edildi. Teknik patron Avcı'nın, yetenekli oyuncuyu, Dorukhan Toköz gibi 8 numara pozisyonunda oynatmayı planladığı öğrenildi.

Atiba Hutchinson'ın önünde Oğuzhan ve Dorukhan'ı görevlendirmesi beklenen Avcı, sol kanatta N'Koudou'ya şans tanıyacak. Deneyimli hocanın sağ kanattaki tercihi ise henüz netlik kazanmadı. Diaby'nin performansından memnun olmayan Abdullah Avcı'nın yeniden Jeremain Lens'e görev verebileceği aktarıldı.