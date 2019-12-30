Ljajic Çizme yolcusu

GÜNEŞ

■BEŞİKTAŞ’IN geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı ve sezon başında da 6.5 milyon euro ödeyerek bonservisini aldığı Adem Ljajic, Siyah-Beyazlı takıma veda etmeye hazırlanıyor... Teknik direktör Abdullah Avcı ile sorun yaşayan Sırp oyuncunun İtalya’ya dönüşmek istediği öğrenildi. Beşiktaş taraftarının da eleştirilerine maruz kalan Ljajic’in Serie A ekipleri Hellos Verona ve Udinese ile görüştüğü belirtildi.

SON KARAR YÖNETİMİN

■ ÇİZME’YE yeniden dönmek isteyen Ljajic’in yakın çevresine “Sürekli tepki alıyorum. Ama ben aynı özverili oyunumu oynuyorum. Bunları hak etmiyorum” dediği de gelen bilgiler arasında... Ljajic için İtalyan ekiplerinin 5 milyon euro gibi bir bonservisle Beşiktaş’ın kapısını çalacağı belirtilirken, Siyah-Beyazlı yönetimin ise nasıl bir cevap vereceği bilinmiyor... Keza mali anlamda sıkıntıda olan yönetimin sıcak paraya hayır demeyeceği de öğrenildi.