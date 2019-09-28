28 Eylül 2019 Cumartesi 16:50:28 | Son Güncelleme: 28 Eylül 2019 Cumartesi 16:52:45
Liverpool'un tarihi yürüyüşü devam ediyor
Premier Lig'in 7. haftasında lider Liverpool, deplasmanda Sheffield United'ı Wijnaldum'un 70. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.
Premier Lig'in lideri Liverpool, 7. haftada Sheffield United'a konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçildi. 70. dakikada Georginio Wijnaldum, Liverpool'u öne geçirdi. Maçta başka gol olmayınca Liverpool sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.
7'de 7 yapan Kırmızılar, 21 puanla liderliğini sürdürdü. Sheffield United ise 8 puanda kaldı.
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