Liverpool'un 1,9 milyon Euro'luk transfer harcamasıyla son sırada yer alması şaşırttı
İngiltere'de bu sezon transfere en fazla para harcayan takım M.City olurken, Liverpool 1,9 milyon euro ile son sırada yer aldı.
TM Dijital Haber Merkezi
Avrupa’da dün itibariyle transfer sezonunu kapatan İngiltere’de 20 takımın harcadığı para bir hayli dikkat çekti. Son şampiyon Manchtester City 167 milyon Euro’luk oyuncu transferiyle ilk sırada yer alırken, Pep Guardiola’yı en yakından takip eden isim Solskajer’in Manchester United’ı oldu. Dün Lukaku’yu 65 milyon Euro karşılığında İnter’e gönderen ‘Kırmızı Şeytanlar’ 159 milyon euro’ya 3 futbolcu alırken, Premier Lig’de 3.sıraya ise 153 milyon euro’yla Arsenal oturdu.
LİVERPOOL'UN TRANSFERE HARCADIĞI PARA SADECE 1,9 MİLYON EURO
1. Manchester City, 167 milyon
2. Manchester United, 159 milyon
3. Arsenal, 152.4 milyon
4. Aston Villa, 148.6 milyon
5. Everton, 119.9 milyon
6. Tottenham, 114 milyon
7. Leicester, 106.1 milyon
8. Wolverhampton, 97 milyon
9. West Ham, 79.7 milyon
10. Newcastle, 68.4 milyon
11. Brighton, 65.75 milyon
12. Bournemouth, 56.45 milyon
13. Southampton, 54.6 milyon
14. Sheffield United, 47.5 milyon
15. Chelsea, 45 milyon
16. Watford, 38.6 milyon
17. Burnley, 9.4 milyon
18. Crystal Palace, 7.6 milyon
19. Norwich, 4.2 milyon
20. Liverpool, 1.9 milyon
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