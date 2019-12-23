'Liverpool'u yakalayabileceğimizi düşünmek gerçekçi değil'

Premier Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Manchester City'de Pep Guardiola, şampiyonluk yarışını değerlendirdi.

İspanyol teknik adam 18. haftada 3-1'lik Leicester City galibiyeti sonrası açıklamalar yaptı. Bu sezon oynadığı 17 maçın 16'sını kazanan Liverpool'a yetişmenin gerçek dışı olduğunu söyleyen Guardiola: "17 maçtan 16'sını kazanan bir takımı yakalayacağımızı düşünmek pek gerçekçi değil. Şu an için bu mümkün değil. Önümüzdeki maçları kazanmaya çalışmalı ve bir sonraki sezon için Şampiyonlar Ligi'ndeki yerimizi garantiye almalıyız." dedi.

Liverpool'un çok güçlü bir kadroya sahip olduğunu belirten 48 yaşındaki teknik adam: "Liverpool'un 10-11-12 maç içinde 4 veya 5 tanesini kaybedeceğini düşünmüyorum. Çünkü onlar çok güçlü. Bu sebeple rahat olmalı, bu şekilde oynamaya devam etmeli ve önümüze bakmalıyız. Umarım Leicester, Liverpool'a karşı iyi bir performans ortaya koyar." ifadelerini kullandı.