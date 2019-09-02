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02 Eylül 2019 Pazartesi 10:32:36 | Son Güncelleme: 02 Eylül 2019 Pazartesi 10:37:01

Liverpool, Uğurcan Çakır'a hayran kaldı

Fenerbahçe - Trabzonspor maçını takip eden Liverpool scoutları Uğurcan Çakır'a hayran kaldı.

TM Dijital Haber Merkezi

Dün akşam özellikle ilk yarıda Fenerbahçe karşısında kalesinde resmen devleşen ve daha maçın ilk dakikasında mucizeler yaratan Uğurcan Çakır sergilediği başarılı performansla ayakta alkışlandı.

LİVERPOOL UĞURCAN'A HAYRAN KALDI

Mücadeleye hızlı başlayan ve kalesinde art arda pozisyonlar gören Uğurcan’ın çıkardığı toplar Trabzonspor’a 1 puanı getirirken, milli kalecinin ikinci yarıda Kruse, Garry Rodrigues, Vedat Muric gibi yıldızlara geçit vermemesi bir hayli dikkat çekti. Kadıköy’de mücadeleyi takip eden Avrupa’nın dev scout ekiplerinden Liverpool’un 23 yaşındaki Uğurcan’a hayran kaldığı belirtilirken, İngiliz devinin oyuncunun menajerini yokladığı ifade edildi.

Trabzonspor’un alt yapısından çıkan ve her geçen sezon üstüne koyarak devam eden Uğurcan Çakır’ın sezon sonuna kadar bu performansını devam ettirmesi halinde bordo mavili yönetimin kapıyı en az 15 milyon euro’dan açacağı bildirilirken, oyuncunun milli takımın da kalesini koruması Uğurcan’a Premier Lig’in kapılarını açacak gibi gösteriyor.

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