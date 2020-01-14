Liverpool, Shaqiri için Galatasaray, Manchester United ve Roma'nın tekliflerini reddetti
Shaqiri için daha önce M.United ve Galatasaray'a kapılarını kapatan Liverpool, Roma'yı da reddetti.
TM Dijital Haber Merkezi
Liverpool formasıyla bu sezon 8 maçta görev alan ve genelde yedek kulübesine hapsolan Xherdan Shaqiri’e Manchester United ile Galatasaray’dan sonra Roma da talip oldu.
LİVERPOOL ROMA'YI DA REDDETTİ
Son oynanan Tottenham maçında sadece 2 dakika görev alan, Jurgen Klopp tarafından fazla tercih edilmeyen Shaqiri için Roma’nın teklifini reddeden Alman teknik adamın İsviçreli orta sahayı bırakmayacağı belli olurken Liverpool’un italyan Sportif Direktör Gianluca Petrachi’ye ‘Premier Lig’de Şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi hedefimiz var, Shaqiri bize yardım edebilecek bir yıldız, onun gidişine müsaade edemeyiz’ yanıtı verdiği öğrenildi.
MİNAMİNO GELSE DE...
Salzburg’dan transfer edilen Takumi Minamino’nun gelişiyle iyice geri planda kalacağı ve takımdan gönderileceği düşünülen 28 yaşındaki yıldızın sezon sonuna kadar kesin olarak Liverpool’da kalacağı anlaşılırken, Jurgen Klopp’un Shaqiri konusunda daha önce Solskajer ve Fatih Terim’den sonra Fonseca’yı da reddettiği ifade edildi.
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