Liverpool Nike ile rekor kırmaya hazırlanıyor

İngiltere Premier League ekiplerinden Liverpool, forma tedarikçisini değiştirmeye hazırlanıyor.

Şu anda New Balance'dan yılda 45 milyon Sterlin kazanan Liverpool, dağıtım sorunları ve daha fazla gelir etme amacıyla mevcut anlaşmaşı sona erdirmek istiyor. Bu doğrultuda bir arayışa giren Liverpool, 2020-21 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere Nike ile anlaşmaya vardı.

Telegraph'ın haberine göre, Kırmızılar, 2014 yılında Manchester United ile Adidas arasında imzalanan on yıllık(Yıllık 75 milyon Sterlin) anlaşmayı geçmek istiyor.

Manchester United'ın ekipman gelirini geçen iki kulüp bulunuyor. Barcelona Nike'dan yılda 98 milyon Sterlin kazanırken, Real Madrid Adidas ile bir sezonda 107 milyon Sterlin kasasına aktarıyor.