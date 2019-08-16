Liverpool maç oynadığında karakola imzaya gidecek

Türkiye'de oynan ve tüm dünyanın adeta nefesini tutarak izlediği Liverpool-Chelsea arasındaki Süper Kupa finalinin yankıları devam ediyor.

Penaltıların ardından Liverpool'un kupayı kaldırdığı maçta oynan futbol kadar, maç esnasında ve sonrasında yaşananlar da gündemi oldukça meşgul etti.

Müsabakanın ilk devresi oynanırken Youtube üzerinden fenomen olan bir ismin sahaya girmesi ile maç durmuş, 'Deli mi ne' lakaplı Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz güvenlik güçlerince yakalanarak polislere teslim edilmişti.

FIKRA GİBİ OLAY!

Maçın ardından ortaya çıkan bilgilere göre, Liverpool-Chelsea finalinde 6222'den ceza alanlar Fester Abdü ve 4 arkadaşı değil.

Maçın bitmesinin ardından sahaya giren ve Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah'ın formasını almak isteyen bir Türk taraftar da güvenlik güçlerince yakalandı.

Daha sonra Spor Şube'de görevli polislere teslim edilen futbol sever, mahkemeye çıkarıldı ve o da diğerleri gibi 6222 üzerinden ceza yedi.

İsmi açıklanmayan taraftarın, tebellüğü belgesinde yer alan 'Tuttuğu Takım' kısmına Liverpool yazdığı görüldü.

6222 sayılı yasa gereğince bu kapsamda ceza alan bir kişi "Yasaklama kararının sebebini oluşturan fiilin işlendiği müsabakanın tarafı olan ve taraftarı olduğu takımın katıldığı spor müsabakalarının yapılacağı gün, yurt içinde bulunduğu takdirde, müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra bulunduğu yere en yakın genel kolluk birimine başvurmakla" yükümlü.

Hatırlanacağı üzere daha önce bu cezayı alan bir taraftar, takımının maç oynadığı saatte karakola gidip imza vermemiş ve bu nedenle mahkemelik olmuştu. Mahkeme taraftarı haklı bulsa da Yargıtay devreye girmiş ve futbol müsabakalarına gitmesi yasaklanan taraftarın maç saatinde karakola imza atmayan taraftara ceza verilmesine hükmetmişti.

(Yeni Şafak)