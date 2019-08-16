  • Bist 100
    95734.2
  • Dolar
    5,5774
  • Euro
    6,1885
  • Altın
    270,7600
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İdlib'e yoğun hava saldırıları sürüyor İdlib'e yoğun hava saldırıları sürüyor
Isparta'da 3 kişiyi öldüren cani yakalandı! Isparta'da 3 kişiyi öldüren cani yakalandı!
Bakan Akar: Birleşik Müşterek Harekat Merkezi haftaya çalışmaya başlayacak Bakan Akar: Birleşik Müşterek Harekat Merkezi haftaya çalışmaya başlayacak
Saldırıya uğrayan gazinin maruz kaldığı yeni skandal Saldırıya uğrayan gazinin maruz kaldığı yeni skandal
Antalya'da mango hasadı başladı: Tanesi 35 lira Antalya'da mango hasadı başladı: Tanesi 35 lira
TOKİ'nin AOÇ arazisindeki arsaları satışa çıkardığı iddiası TOKİ'nin AOÇ arazisindeki arsaları satışa çıkardığı iddiası
Roma Nzonzi transferini resmen açıkladı Roma Nzonzi transferini resmen açıkladı
Gelen hesaba kızıp kafeye molotof attı Gelen hesaba kızıp kafeye molotof attı
Grönland Dışişleri Bakanlığından Trump'a "satılık değiliz" yanıtı Grönland Dışişleri Bakanlığından Trump'a "satılık değiliz" yanıtı
Öğretileriyle yüzyıllardır ışık saçıyor Öğretileriyle yüzyıllardır ışık saçıyor
İlk kez uygulanan sistem yurt dışında yaşayan Türkleri memnun etti İlk kez uygulanan sistem yurt dışında yaşayan Türkleri memnun etti
Liverpool maç oynadığında karakola imzaya gidecek Liverpool maç oynadığında karakola imzaya gidecek
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Birliğimize, kardeşliğimize sahip çıkmak sorumluluğundayız Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Birliğimize, kardeşliğimize sahip çıkmak sorumluluğundayız
İstanbul ikinci el otomobil pazarından 70 fırsat İstanbul ikinci el otomobil pazarından 70 fırsat
Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Niğde'de çiğ köfte makinesine düşen 2,5 yaşındaki çocuk öldü Niğde'de çiğ köfte makinesine düşen 2,5 yaşındaki çocuk öldü
Gençlik ve Spor Bakanlığı, bağımlılıkla mücadelede etkin rol oynuyor Gençlik ve Spor Bakanlığı, bağımlılıkla mücadelede etkin rol oynuyor
Marmara'da kuvvetli sağanak uyarısı Marmara'da kuvvetli sağanak uyarısı
Ümraniye'de 16 katlı binada yangın Ümraniye'de 16 katlı binada yangın
Osmaniye'den özel harekat polisleri Hakkari'ye uğurlandı Osmaniye'den özel harekat polisleri Hakkari'ye uğurlandı
Bilecik'te şerbetçi otu hasadı başladı Bilecik'te şerbetçi otu hasadı başladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: Türkiye'de ulaşımda sağlanan gelişmeler devrim niteliğinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: Türkiye'de ulaşımda sağlanan gelişmeler devrim niteliğinde
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Bayraktar: Buğdayda rekolte beklentimiz 20 milyon ton Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Bayraktar: Buğdayda rekolte beklentimiz 20 milyon ton
Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Navarro: ABD ve Çin'in ticaret görüşmeleri sürüyor Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Navarro: ABD ve Çin'in ticaret görüşmeleri sürüyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

16 Ağustos 2019 Cuma 17:19:19 | Son Güncelleme: 16 Ağustos 2019 Cuma 17:24:51

Liverpool maç oynadığında karakola imzaya gidecek

Süper Kupa finalinde yıldız futbolcu Salah'ın formasını almak için maç bittikten sonra sahaya giren Türk izleyici, Liverpool maçları oynandığı sırada karakola gidip imza atmak zorunda.

Türkiye'de oynan ve tüm dünyanın adeta nefesini tutarak izlediği Liverpool-Chelsea arasındaki Süper Kupa finalinin yankıları devam ediyor.

Penaltıların ardından Liverpool'un kupayı kaldırdığı maçta oynan futbol kadar, maç esnasında ve sonrasında yaşananlar da gündemi oldukça meşgul etti.

Müsabakanın ilk devresi oynanırken Youtube üzerinden fenomen olan bir ismin sahaya girmesi ile maç durmuş, 'Deli mi ne' lakaplı Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz güvenlik güçlerince yakalanarak polislere teslim edilmişti.

FIKRA GİBİ OLAY!

Maçın ardından ortaya çıkan bilgilere göre, Liverpool-Chelsea finalinde 6222'den ceza alanlar Fester Abdü ve 4 arkadaşı değil.

Maçın bitmesinin ardından sahaya giren ve Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah'ın formasını almak isteyen bir Türk taraftar da güvenlik güçlerince yakalandı.

Daha sonra Spor Şube'de görevli polislere teslim edilen futbol sever, mahkemeye çıkarıldı ve o da diğerleri gibi 6222 üzerinden ceza yedi.

İsmi açıklanmayan taraftarın, tebellüğü belgesinde yer alan 'Tuttuğu Takım' kısmına Liverpool yazdığı görüldü.

6222 sayılı yasa gereğince bu kapsamda ceza alan bir kişi "Yasaklama kararının sebebini oluşturan fiilin işlendiği müsabakanın tarafı olan ve taraftarı olduğu takımın katıldığı spor müsabakalarının yapılacağı gün, yurt içinde bulunduğu takdirde, müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra bulunduğu yere en yakın genel kolluk birimine başvurmakla" yükümlü.

Hatırlanacağı üzere daha önce bu cezayı alan bir taraftar, takımının maç oynadığı saatte karakola gidip imza vermemiş ve bu nedenle mahkemelik olmuştu. Mahkeme taraftarı haklı bulsa da Yargıtay devreye girmiş ve futbol müsabakalarına gitmesi yasaklanan taraftarın maç saatinde karakola imza atmayan taraftara ceza verilmesine hükmetmişti.

(Yeni Şafak)

Bakan Akar: Birleşik Müşterek Harekat Merkezi haftaya çalışmaya başlayacak
Saldırıya uğrayan gazinin maruz kaldığı yeni skandal
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk hükümetin memura zam teklifini açıkladı
Galatasaray Nzonzi'yi resmen kiraladı
Elon Musk: Oraya nükleer bomba atalım!
Hesap fazla gelince çıldırdı... Molotof kokteyli ile ortalığı geri dönünce ortalık karıştı!
Mega yat "Flying Fox"a 200 bin litre yakıt ikmali
Avcılar 2 leyleği kanatsız bıraktı
Teksas saldırısında öldürülen 22 kurban anıldı
İstanbul ikinci el otomobil pazarından 70 fırsat seçtik
Trabzonspor yıldız oyuncuyla anlaştı
'Kümbetteki mezarın Sultan Alaaddin'e ait olma ihtimali daha güçlü'
Mersin'de nem yüzde 70'e çıktı, uzmanlar uyardı: Sokağa çıkmayın!
Rusya'dan ABD'ye nükleer bombardıman uçaklarıyla gözdağı
Emekliye 5’li kazanç! Toplu sözleşme zammı belli oldu mu?
Adana'da biberin salça yolculuğu başladı, damlar kırmızıya boyandı Karaisalı ve Karataş bölgesinde
Esed'in kuzeni: Soyadımız 'canavar'dı
Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu
Savaş kapıda! Sosyal medya hesabından böyle duyurdu
Devlet başkanı son teklifini yaptı! Ülkenin başkentini değiştiriyorlar
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ