14 Aralık 2019 Cumartesi 18:01:46 | Son Güncelleme: 14 Aralık 2019 Cumartesi 18:02:13
Liverpool ligde seriye bağladı
İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool, Watford'u 2-0 mağlup ederek üst üste 8. galibiyetini aldı.
Ligin 17. hafta mücadelesinde Liverpool, Anfield Stadı'nda Watford'u ağırladı.
Ev sahibi ekip, Muhammed Salah'ın 38 ve 90. dakikalarda attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla namağlup lider Liverpool puanını 49'a çıkarırken, lig sonuncusu Watford 9 puanda kaldı.
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