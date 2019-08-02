02 Ağustos 2019 Cuma 13:26:35 | Son Güncelleme: 02 Ağustos 2019 Cuma 13:27:55
Liverpool - Chelsea Süper Kupa finalini kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek
Liverpool ile Chelsea arasında İstanbul'da oynanacak UEFA Süper Kupa maçını Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek. Maçın 4. hakemi ise Cüneyt Çakır...
Liverpool ile Chelsea arasında İstanbul'da oynanacak UEFA Süper Kupa maçını Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek. Maçın 4. hakemi ise Cüneyt Çakır...
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