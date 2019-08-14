14 Ağustos 2019 Çarşamba 21:00:21 | Son Güncelleme: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 23:07:59
Liverpool-Chelsae CANLI
UEFA Süper Kupa'nın sahibi İstanbul'da belli oluyor! Liverpool ve Chelsea karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele 1-1'lik eşitlikle devam ediyor.
İLK 11'LER:
LIVERPOOL: Adrian, Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Milner, Henderson, Chamberlain, Mane, Salah
CHELSEA: Kepa, Azpilicueta, Zouma, Christensen, Emerson, Kante, Jorginho, Kovacic, Pulisic, Pedro, Giroud
MÜCADELEDE İKİNCİ YARI OYNANIYOR
SKOR: Liverpool 1-1 Chelsea
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