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14 Ekim 2019 Pazartesi 09:50:25 | Son Güncelleme: 14 Ekim 2019 Pazartesi 09:53:48

Liverpool, Arsenal, Tottenham ve Newcastle United, Uğurcan Çakır'ın peşinde

Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır, İngiltere’de adeta paylaşılamayan adam oldu. Her maç kalesinde devleşen ve gösterdiği performansla dikkat çeken 23 yaşındaki eldiven, Ada takımlarının gündemine girdi.

İngiliz basınının yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun, Şampiyonlar Ligi’nin son galibi Liverpool başta olmak üzere Arsenal, Tottenham ve Newcastle United’ın başarılı file bekçisi için yarışa girdiğini yazdı. Haberde, Trabzonspor’un, Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmayı Liverpool yetkililerinin izlediği de belirtildi.

Sezon sonu işaret edilecek

Başarılı eldiven için konuşulan rakamın ise 17 milyon Pound (126 milyon TL) olarak tahmin edildiği yazıldı.

Uğurcan’ın transfer dedikoduları İngiliz basınında yer alırken, Karadeniz devi ise genç kalecisini devre arasında kesinlikle satmayı düşünmüyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları da Ocak ayında gelecek olası teklifler için Avrupa devleriyle sezon sonunda masaya oturmak adına söz kesecek.

Yusuf Yazıcı'yla rekor kırıldı

Trabzonspor altyapısı ile yükseliyor... Son dönemde özkaynağından yararlanan ve buradan çıkardığı futbolcularla zirve yarışını sürdüren Fırtına, ekonomisini de gençleriyle kurtarmaya hazırlanıyor.

Sezon başında altyapısından yetiştirdiği Yusuf Yazıcı’yı 16.5 milyon Euro’ya, Fransız ekibi Lille’e satan Karadeniz temsilcisi, kulüp rekoru kırmış ve mali anlamda rahat bir nefes almıştı.

Abdülkadir için 20 milyon Euro…

Bordo-Mavililer’in birçok ismi Avrupa ekiplerinin radarında. Geleceğin büyük yıldızları arasında gösterilen Abdülkadir Ömür için sezon başında Portekiz ekibi Benfica ile yapılan pazarlıklarda konuşulan rakam 20 milyon Euro civarındaydı. Ağır bir sakatlık geçiren 20 yaşındaki oyuncunun, bu sezon olmasa da seneye astronomik bir rakamla yurt dışına transfer olmasına kesin gözle bakılıyor.

Parmak ve Hüseyin potansiyel isimler

Fırtına’nın bir diğer altyapısından yetiştirdiği Abdulkadir Parmak ile Hüseyin Türkmen de Avrupa için potansiyelli isimlerin başında geliyor.

Abdulkadir Parmak için Alman ekiplerinin ilgisi olduğu belirtilirken, olası bir transferde 6-7 milyon Euro civarında bir gelir bekleniyor.

Hüseyin Türkmen’in de ilerleyen dönemlerde Avrupa’da bir takıma gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

(Fanatik)

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