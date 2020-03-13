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13 Mart 2020 Cuma 19:48:29 | Son Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 20:52:24

Litvanya'da lig iptal edildi, şampiyon Zalgiris Kaunas oldu

Litvanya Basketbol Federasyonu, Litvanya Basketbol Ligi'nde sezonun geri kalanın yapılmayacağını ve şu an lider olan Zalgiris Kaunas’ın şampiyon olarak ilan edildiğini açıkladı.

Koronavirüs tüm dünyada spora damgasını vurdu. Özellikle futbol ve basketbol özelinde birçok lig ve organizasyon ertelendi. Basketbolda da flaş bir gelişme yaşandı. Koronavirüs sebebiyle Litvanya’da da basketbolda sezonun kalanının oynanmayacağı açıklandı. Litvanya Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Litvanya’da lig sonlandırıldı. Mevcut puan durumuna göre şampiyon ilan edildi.

ZALGIRIS KAUNAS ŞAMPİYON

Litvanya Futbol Fedarasyonu yaptığı açıklamayla şampiyonu belirledi. Koronavirüs'ün tüm dünyaya olumsuz etkisi devam ederken özellikle tüm spor branşları da bu durumdan olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Birçok lig ve organizasyon ertelendi veya seyircisiz olarak oynanıyor. Litvanya Futbol Federasyonu Zalgiris Kaunas'ı şampiyon ilan etti. Yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü, dünya çapında bir salgın ilan etti. Bu nedenle LKL yönetimi, 2019/2020 LKL sezonunu sona erdirmeye ve güncel sıralamada ilk sırada bulunan Zalgiris Kaunas'ın şampiyon olmasına karar verdi. Bu konuda, taraftarlardan, spor camiasından ve sponsorlarımızdan destek bekliyoruz. Bu kararın uzun vadede hem kulüpler hem de lig üzerinde büyük finansal etkileri olacaktır ama hayat ve sağlık, çok daha önemli geliyor. LKL yönetimi, oyuncular, çalışanlar ve toplum için en güvenli kararı vermiştir." denildi.

Ligde Zalgiris 24 maçta 22 galibiyet, 2 yenilgi almış, en yakın rakibi Rytas Vilnius ise 24 maçta 17 galibiyet 7 yenilgi elde etmişti.

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