17 Ekim 2019 Perşembe 11:05:08 | Son Güncelleme: 17 Ekim 2019 Perşembe 11:05:59
Listede olmamasına rağmen en çok oy Abdülkadir'e
talyan Tuttosport Gazetesi tarafından verilen Golden Boy ödülünde en iyi 40 futbolcu arasına kalan ancak 20 kişilik listede kendisine yer bulamayan Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, haziran ayından bu yana en çok oy alan isim oldu.
Trabzonspor'un 20 yaşındaki yıldız ismi Abdülkadir Ömür, İtalyan Tuttosport gazetesi tarafından verilen Golden Boy ödülünde en iyi 40 futbolcu arasına kalmış ancak açıklanan 20 kişilik listede kendisine yer bulamamıştı. Milli futbolcu, buna karşın geçtiğimiz Haziran'dan bu yana taraftarların en çok oy verdiği isim oldu.
(Fotomaç)
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