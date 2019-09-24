Lille'in transfer sihirbazı Dorukhan'ı izlemeye geldi

Fransa Ligue 1 ekibi Lille'in son yıllarda kazandığı başarılarda en önemli pay sahiplerinden biri Luis Campos oldu.

Portekizli sportif direktörü, transfer ettiği oyuncularla Bordo- Mavili ekibin her geçen gün ciddi bir gelişim göstermesini sağladı. Ayrıca Lille, bu futbolculardan ciddi bir gelir de elde etti.

Luis Campos, bu yaz birkaç kez Türkiye'ye geldi ve sonunda çok istediği Yusuf Yazıcı'yı transfer etmeyi başardı. Campos, dün bir kez daha ülkemizdeydi. 55 yaşındaki futbol adamı, sıradaki hedefi Dorukhan Toköz'ü yakın takibe aldı.

Ocakta harekete geçebilir

Luis Campos, Beşiktaş- Başakşehir karşılaşmasını Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi ile birlikte izledi. Portekizli direktör, 23 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgili not aldı. Luis Campos'un Dorukhan'ı takip etmeye devam edeceği öğrenildi. 55 yaşındaki sportif direktör, ara transfer döneminde milli futbolcu için harekete geçmeyi planlıyor.

(Fanatik)