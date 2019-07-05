Lille, Yusuf Yazıcı'nın peşini bırakmıyor

Trabzonspor’da Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun “Satmayı düşünmüyoruz” dediği Yusuf Yazıcı için Lille önce 12 milyon euroluk bir teklifte bulunmuş sonrasında da 15 milyon euroya kadar çıkmıştı. Fransa basınında dün Yusuf için yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Lille’in 22 yaşındaki Yusuf’la 3+1 yıllık sözleşmede uzlaştığı, Trabzonspor’a da bonservisi için 20 milyon euroluk yeni bir öneride bulunduğu ileri sürüldü. Ayrıca Fransız kulübünün Bordo-Mavililer’e bir sonraki satıştan yüzde 15 pay vereceği de vurgulandı. Trabzonspor’un buna henüz bir cevap vermediği belirtildi.

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