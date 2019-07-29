Lille ve Lazio, Yusuf Yazıcı transferi için girişimlerini sürdürüyor
Yusuf Yazıcı için transfer çalışmalarını sürdüren Lille ve Lazio arasındaki amansız çekişme tüm hızıyla devam ediyor.
TM Dijital Haber Merkezi
TRABZONSPOR'UN ELİ GÜÇLÜ
Geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla alkış topladığı gibi milli takımda da iyi işler çıkaran Yusuf, hazırlık maçında Hoffenheim karşısında 2 golle kalitesini ispat ederken Lille ve Lazio’nun genç yetenekte ısrar etmesi hem Fransa hem de İtalya basınında oldukça yankı buluyor. Trabzonspor’un 20 milyon Euro + bir sonraki satıştan pay istediği yıldız orta saha için her iki kulüp de ‘bizi bekleyin’ diyerek Başkan Ahmet Ağaoğlu’ndan süre isterken, bordo mavililerin tok satıcı rolünde olması başkanın elini güçlendiriyor.
LİLLE PEPE'Yİ LAZİO İSE SAVİC'İ SATARAK YUSUF YAZICI KAYNAĞI YARATACAK
Lig 1’i 2.sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazanan Lille’de Nicolas Pepe’nin satışı beklenirken, Lazio’da ise Milinkovic Savic’in M.United forması giyeceği düşünülüyor. Pepe için 80 milyon euro’luk teklif alan Fransız ekibi, 23 yaşındaki Fildişili futbolcunun karar vermesini isterken, M.United ise Pogba’yı Real Madrid’e gönderip yıldız orta sahanın yerini Savic’le doldurmayı planladığı, İngilizlerin bu transferde Lazio’ya 70 milyon Euro ödeyeceği iddia ediliyor.
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