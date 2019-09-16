Ligin en genci golünü de attı

Futbola Manisaspor altyapısında başlayan Burak, 2015-2016 sezonunda profesyonel futbolcular Mertan Caner Öztürk ve Ozan Sol karşılığında Altınordu altyapısına transfer oldu.

Bu sezon başında profesyonel sözleşme imzalanan 20 Ocak 2004 doğumlu Burak İnce, TFF 1. Lig'de ilk maçına 15 yaş 6 ay 29 günlükken çıktı. TFF 1. Lig'de son 10 yıla bakıldığında 2011-2012 sezonunda Sakaryaspor'da Hacı Ömer Doğru (15 yaş 1 ay 7 gün) ve 2012-2013'te Samsunspor'da Kemal Sabri Bayraktar (15 yıl 1 ay 7 gün) en genç forma şansı bulan isimler olmuştu.

- En genç golcü

Cumartesi günü Eskişehirspor karşısında 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Burak İnce, son 10 yılda TFF 1. Lig'deki en genç golcü unvanını elde etti.

Altay altyapısında futbola başlayan 9 Mart 1994 doğumlu Okay Yokuşlu, 2010-2011 sezonunda 23 Ocak 2010'da Orduspor karşısında attığı golle (15 yıl 10 ay 24 gün) en golcü isim konumunda bulunuyordu.

- Burak: "Düzenli forma giymek istiyorum"

Burak İnce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Manisa'da ilkokulda okuduğu sırada bir yarışma sırasında beden eğitimi öğretmeninin kendisini çok beğendiğini ve Manisaspor altyapısına yazılması için tavsiyede bulunduğunu kaydetti.

Manisaspor altyapı seçmelerinde çok beğenildiğini ve Manisaspor'da futbola başladığını anlatan Burak, "Daha sonra Altınordu'nun düzenlediği bir turnuva vardı Yeşilyurt'ta, orada çok iyi oynamıştım. Altınordu CEO'su Barış Orhunbilge ile fotoğraf çektirmiştik, görüşme sağlandı, 2 futbolcuyla takas işlemi gerçekleşti. Benim de Altınordu maceram başladı." dedi.

Burak İnce, Altınordu'nun genç futbolcular için çok önemli bir kulüp olduğunu, bu sezon başında ilk 1. Lig maçında çok heyecanlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu, teknik ekibimiz ve kaptanlarımız Sinan Osmanoğlu, Berkay Samancı bana çok destek verdiler. Ben de onların güvenini boşa çıkarmamaya çalıştım. Bu formayı daha uzun yıllar giyeceğime söz veriyorum. İnşallah nasip olur. Altınordu formasıyla profesyonel liglerde de ilk golüme ulaştım, umarım bunu sürdürürüm. A Takım formasını düzenli bir şekilde giymek istiyorum. Sonra nasip olursa İngiltere Premier Lig'de oynamak, sonra da İspanya'da Barcelona forması giymek istiyorum."

Kendisine Lionel Messi'yi örnek aldığını kaydeden Burak İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maçlarda ben kuvvet olarak eksik kalabiliyorum ama onu tekniğimle azaltmaya çalışıyorum. O yüzden fazla sıkıntı olmuyor. Türkiye'de genç oyunculara Altınordu kadar kimse süre vermiyor. O yüzden burada olduğumuz için şanslıyız. Milli takımlarda mücadele ettiğim arkadaşlarım süre alamadıkları için 'Altınordu'ya gelmek istiyorum' diyorlar. Ben de 'sizin için çok iyi olur' diyorum."

Burak İnce, sol ayağını ve duran topları iyi kullandığını, şutlarına güvendiğini belirterek, mevkisinden de çok memnun olduğunu sözlerine ekledi.

- Hüseyin Eroğlu: "Yaş kavramı benim için önemli değil"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu da kendisi için yaş kavramının çok önemli olmadığını belirterek, "15-16 yaşında da görevini yapıyorsa oynamayı hak ediyordur ve geleceği en iyi şekilde yakalayacaktır. İçimizden çıkan Çağlar ile Cengiz, Avrupa'ya gitmeyi başardı. Şu anda da Burak da bence sistemimiz içinde görevini en iyi şekilde yapıyor ben de herkese olduğu gibi ona da çok güveniyorum ve daha iyi olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu. (AA)