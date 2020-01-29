Ligde haftanın hakemleri belli oldu! Trabzon-F.Bahçe maçını o yönetecek..
Süper Lig'in 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre haftanın kritik mücadelesi olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.
Süper Lig'in 20. haftasında maç yönetecek hakemler açıklandı.
İşte 20. hafta hakemleri:
31 Ocak Cuma
20.00 Başakşehir-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy
1 Şubat Cumartesi
14.00 Antalyaspor - Konyaspor: Halis Özkahya
17.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Ümit Öztürk
20.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık (VAR: Yaşar Kemal Uğurlu)
2 Şubat Pazar
13.30 Ankaragücü - Kasımpaşa: Halil Umut Meler
16.00 Gaziantep FK - Sivasspor: Arda Kardeşler
16.00 Alanyaspor - Yeni Malatyaspor: Mete Kalkavan
19.00 Galatasaray - Kayserispor: Zorbay Küçük
3 Şubat Pazartesi
20.00 Denizlispor - Göztepe: Mustafa Öğretmenoğlu
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