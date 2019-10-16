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16 Ekim 2019 Çarşamba 16:34:34 | Son Güncelleme: 16 Ekim 2019 Çarşamba 16:36:24

Lig yönetiminden El Clasico'da şehir değişikliği talebi

26 Ekim'de Barcelona'nın stadyumu Camp Nou'da oynanması planlanan El Clasico öncesi La Liga yönetimi, maçın şehirdeki manifestolar nedeniyle Madrid'de oynanmasını talep etti.

İspanya'nın Barcelona şehri sokaklarında devam eden manifestolar ve şiddet içeren eylemler sonrası La Liga'da dikkat çeken bir talep geldi.

Lig yönetimi 26 Ekim'de Barcelona'nın sahasında Real Madrid'i ağırlayacağı El Clasico maçının Madrid'de oynanması yönünde bir talepte bulundu. La Liga yöneticisi Javier Tebas, federasyon başkanına yazdığı mektupta "Gerçek ve önemli ölçüde kamu düzeninin bozulma riski var" ifadelerini kullandı.

Real Madrid, Galatasaray'la karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi maçından 4 gün sonra El Clasico'ya çıkacak.

(Fotomaç)

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