Lig yönetiminden El Clasico'da şehir değişikliği talebi

İspanya'nın Barcelona şehri sokaklarında devam eden manifestolar ve şiddet içeren eylemler sonrası La Liga'da dikkat çeken bir talep geldi.

Lig yönetimi 26 Ekim'de Barcelona'nın sahasında Real Madrid'i ağırlayacağı El Clasico maçının Madrid'de oynanması yönünde bir talepte bulundu. La Liga yöneticisi Javier Tebas, federasyon başkanına yazdığı mektupta "Gerçek ve önemli ölçüde kamu düzeninin bozulma riski var" ifadelerini kullandı.

Real Madrid, Galatasaray'la karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi maçından 4 gün sonra El Clasico'ya çıkacak.

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