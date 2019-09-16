Liderlik kapışması! Alanyaspor-Fenerbahçe muhtemel 11’ler

GÜNEŞ

■ Lige iyi bir başlangıç yapan ve 3 maçta 7 puan toplayan F.Bahçe, karşılaşmadan galip ayrılarak rakibinden liderliği almayı hedefliyor. 3’te 3 yaprak zirveye oturan Alanya ise koltuğu kaptırmamak istiyor. Sarı-Lacivertli ekipte sakatlıkları devam eden Hasan Ali, Mehmet Ekici ve Moses forma giyemeyecek. Brezilyalı orta saha Luiz Gustavo ise ilk resmi maçına çıkacak. Bir diğer yeni transfer Adil Rami’nin hazır olmadığı gerekçesiyle forma giymesi beklenmiyor.

SON YENİLGİ ALANYA KARŞISINDA

■TEKNİK direktör Ersun Yanal’ın F.Bahçe’si, Süper Lig’de yaptığı son 8 maçta mağlup olmadı. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında Alanyaspor karşısında 1-0’lık skorla yaşayan Sarı-Lacivertliler, daha sonra çıktığı 8 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Bu maçlarda 6 galibiyet alan Kanarya, 2 kez ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Öte yandan, İki takım arasında geride kalan 6 maçtan 4’ünü F. Bahçe, birini Alanyaspor kazandı, bir müsabaka da berabere sonuçlandı.

MUHTEMEL 11’LER

ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Welinton, Tzavellas, Caulker, Ceyhun, Efecan, Siopis, Bakasetas, Fernandes, Cisse

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Jailson, Zanka, Ozan, Gustavo, Tolga, Deniz, Roudrigues, Kruse, Vedat Muriç