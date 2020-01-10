10 Ocak 2020 Cuma 19:15:23 | Son Güncelleme: 10 Ocak 2020 Cuma 19:16:06
Lider Sivasspor, Yasin Öztekin'i kadrosuna kattı
Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Demir Grup Sivasspor, Göztepe ile yollarını ayıran Yasin Öztekin'i kadrosuna kattı.
Demir Grup Sivasspor, ligin ilk yarısında Göztepe forması giyen Yasin Öztekin'i renklerine bağladı.
Kaynak: TRT SPOR
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