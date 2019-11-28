Lider Başakşehir'in konuğu Roma! Muhtemel 11'ler...

UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında Başakşehir sahasında İtalya'nın Roma takımını ağırlayacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20:55'te başlayacak mücadeleyi Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek.

Ev sahibi Başakşehir grupta oynadığı dört maçta yedi puan toplayarak liderlik koltuğuna otururken Roma'nın beş puanı bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut, Visca, İrfan Can, Azubiuke, Crivelli

Roma: Lopez, Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov, Diawara, Veretout, Pellegrini, Cengiz Ünder, Zanilo, Dzeko