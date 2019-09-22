Lider Aytemiz Alanyaspor'dan ilk puan kaybı

Gençlerbirliği'nin golünü 45+1. dakikada penaltıdan Bogdan Stancu kaydederken Alanyaspor'un cevabı 66. dakikada Ceyhun Gülselam'dan geldi.

Bu sonucun ardından Alanyaspor, 4 maçlık galibiyet serisini sonlandırsa da 13 puanla liderlik koltuğunda kalmaya devam etti. Ligin galibiyeti olmayan iki takımından biri olan Gençlerbirliği ise üst üste 2. beraberliğini alarak puanını 2 yaptı.

Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor, sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Gençlerbirliği ise Ankara derbisinde Ankaragücü'ne konuk olacak.