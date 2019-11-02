Lider Alanyaspor'un konuğu Medipol Başakşehir
Süper Lig'in zirvesinde yer alan Alanyaspor, son haftalarda iyi bir çıkış yakalayan Başakşehir'i sahasında konuk ediyor.
Süper Lig'in 10. haftasında lider Alanyaspor, sahasında Başakşehir'i konuk ediyor.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 17:30'da başlayacak karşılaşmayı orta hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Ligde geride kalan 9 müsabakada 19 puan toplayan Alanyaspor, haftaya lider olarak giriyor.
MUHTEMEL 11'LER
Alanyaspor: Marafona, N'Sakala, Tzavellas, Welinton, Kaan, Ceyhun, Siopis, Efecan, Junior Fernandes, Bakasetas, Cisse
Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, Azubuike, Visca, İrfan Can, Gulbrandsen, Crivelli
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