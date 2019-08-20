Lichtsteiner'in yeni durağı Bundesliga

Türk kulüpleriyle geçmişte sık sık ismi anılan Stephan Lichtsteiner'in yeni takımı belli oldu.

Arsenal ile sözleşmesi biten ve bonservisi bir süredir elinde olan İsviçreli sağ bek, kariyerini Bundesliga'da sürdürecek.

Augsburg, Stephan Lichtsteiner ile 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını resmen duyurdu.

Geçen sezon Arsenal ile 23 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.