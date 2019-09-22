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22 Eylül 2019 Pazar 21:53:04 | Son Güncelleme: 22 Eylül 2019 Pazar 21:53:59

Levent Şahin'den derbi mesajı

Galatasaray'ın yardımcı antrenörlerinden Levent Şahin, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Hakem kararlarına gönderme yapan Levent Şahin "Hatalı olduğunu düşündüğümüz kararlardan bahsedince ceza alıyoruz. Çok bir şey söylemeyeceğim. Düdükten sonra topa vurulan pozisyonlar, bize göre yanlış pozisyonlarda verilenler. Sırtı dönük santrforun müdahalesine verilen karar bir yana, oyuna bakmamız gerek." dedi.

Maçla ilgili konuşan Levent Şahin, "Oyuna baktığımızda, oyun kalitesi veya mücadele anlamında gel-giti olan bir maçtı. Belli anlarda Malatyaspor'un, belli anlarda bizim üstünlüğümüz vardı. Daha net pozisyonlar bulan bizdik, bunları değerlendirseydik, daha farklı şeyler konuşacaktık. Ne olursa olsun oyunda kalmalıydık. Duran toplarda daha konsantre olup bu tip pozisyonlar vermemeliydik. Değerlendiremediğimiz ataklar sonrası oyun bu hale geldi." dedi.

"HAFTAYA BÖYLE OLMAYACAK"

Fenerbahçe derbisiyle ilgili konuşan Levent Şahin, "Önümüzdeki hafta böyle bir Galatasaray izlettirmeyeceğiz. Belhanda ile ilgili doktorlar gerekeni yapıyor, hafta içi bilgi veririz. Haftaya daha iyi bir Galatsaray olacak." açıklamasını yaptı.

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