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03 Kasım 2019 Pazar 15:57:53 | Son Güncelleme: 03 Kasım 2019 Pazar 16:03:08

L'Equipe Gazetesi, Yusuf Yazıcı'yı yere göğe sığdıramadı: Güçlü Türk kafası!

L’Equipe gazetesi, "Güçlü Türk Kafası" başlığıyla verdiği haberde milli futbolcumuzdan övgü ile bahsetti.

L'Equipe gazetesinden Regis Testelin, Yusuf Yazıcı için tam sayfa bir inceleme yazısı yazdı.

Milli futbolcumuzu tanımak ve tanıtmak için Lille'den takım arkadaşı Zeki Çelik, eski takım arkadaşı Carl Medjani, Franko-Türk Roubaix Derneği, Lille Başkanı Gerard Lopez ve teknik direktörü Christophe Galtier konuştu.

İşte L'Equipe'teki Yuzuf Yazıcı dosyası:

"Trabzon, Karadeniz kıyısında bir şehir. Yusuf Yazıcı, burada doğdu ve büyüdü. İki erkek kardeşi ve idolü olan babasıyla birlikte kariyerini inşa etti. Yusuf Yazıcı, şehrinde çok büyük bir yıldız...

Liseler arası turnuvalada yıldızı parlayan 'köşedeki çocuk', şehrinin en büyük kulübü olan ve İstanbullu rakiplerini geçmek isteyen Trabzonspor'a böylece adımını attı.

"TRABZONSPOR, MARSİLYA GİBİDİR"

"Trabzonspor, Olimpik Marsilya gibidir." diyen 34 yaşındaki eski Monacolu Carl Medjani, 2014 ve 2017 arasında Trabzonspor formaları giydi. Yusuf Yazıcı henüz 18 yaşındayken tanıştıklarını söylüyor. Medjani, "Yusuf, bir dahi gibidir. herkes onu sever. İlk antrenmanında bile büyük bir etki bıraktı. Çok iyi bir çocuktur, sessiz sakindir. Ancak, soyunma odasında etkisi büyüktür. 19 yaşında ilk 11 oyuncusu oldu ve tüm duran topları kullanmaya başladı. Türkiye'de genç futbolcuları, diğer tüm ülkelerden daha çok sever ve güvenirler. Yusuf'un Trabzonspor'da büyük bir futbolcu olacağını ve milli takıma yükseleceğini biliyordum." ifadelerini kullanıyor.

NEDEN BİR BAŞKA KULÜP DEĞİL DE LILLE?

Herkes, Yusuf Yazıcı'nın bir gün Trabzonspor'dan ayrılacağını biliyordu. Yurt dışı tercih edilen rotaydı, çünkü Trabzonspor en iyi oyuncusunu İstanbullu rakiplerine satacak değildi. Bu bir prensip. Lille'in transfer şefi Luis Campos, 3 yıl boyunca Yusuf Yazıcı'yı çok yakından takip etti. Türk basını, Yusuf Yazıcı'nın İspanya veya İngiltere'ye transferinin daha uygun olacağını düşünüyordu. Trabzonspor, Yusuf'u kadrosunda tutabilmek için çok çaba sarf etti. Ancak, bu yaz fazla 'sıcak'tı. Taraftarlar bile bu transfere engel olmaya başladı. Teknik direktör Ünal Karaman, taraftarların tezahüratları nedeniyle antrenmanı durdurmak zorunda kaldı. Yusuf Yazıcı, transfer için Fransa'ya giderken uçağı bile durdurmaya çalıştılar.

Neden bir başka kulüp değil de Lille? Sonuç olarak Lille, Yusuf Yazıcı için 16.5 milyon euro'ya kadar çıktı ve başka hiçbir kulüp bu rakamlara çıkamamıştı. Fransa'nın kuzeyli kulübü, Nicolas Pepe sonrası hücuma bir lider arıyordu ve o lideri bulduklarına inanıyorlardı. Les Dogues'in Türk sağ beki Zeki Çelik, bu transfer için referans verdi.

ZEKİ ÇELİK OLMASAYDI, YUSUF LILLE'İ İSTEMEZDİ

Franko-Türk Roubaix Derneği Başkanı İbrahim Alçı, "Zeki ve Yusuf, 11 yaşından beri milli takımda beraber oynuyorlar, neredeyse kardeş gibiler." diyerek açıklıyor durumu. Lille kulübünün olduğu bölgede 15 bin Türk yaşıyor. Yusuf, Lille'de kendisini neyin beklediğini bilemiyordu. Daha önce Trabzon'dan hiç bu kadar uzun süreli ayrılmamıştı. Zeki Çelik, onun için her şeyi ayarladı. Eğer Zeki Çelik olmasaydı, Yusuf Yazıcı Lille'e transfer olmayı istemezdi.

Zeki Çelik'in ısrarları etkili oldu. Yusuf Yazıcı, mutluydu. Her cuma Lille'deki camiye birlikte gidiyorlar ve bölgedeki Türklerle bir araya geliyorlar. Ayrıca, Lille'in maçları artık her hafta beIN Sports tarafından Türkiye'de canlı olarak yayınlanıyor. Bir La Liga veya Premier Lig maçından bile dah önemli...

Trabzonspor'un eski yıldızı, Lille'de kendisine bahçeli bir ev tuttu. Tek başına yaşıyor. Zaman zaman ağabei geliyor. Ailesi, ilk zamanlarda 1.5 ay kadar onunla birlikte kaldı ama geri döndü. Menajeri de hayatını kolaylaştırmak için elinden geleni yaptı.

"YUSUF YAZICI, BİR DÜNYA YILDIZI OLACAK"

'Sıcak' geçen yaz aylarında Yusuf Yazıcı, sezona yeterince hazırlık yapamadı. Fiziksel olarak kötü durumdaydı. Bu form durumuyla Ligue 1'de zorlanacaktı. Türkiye'den daha zorlu ikili mücadeleler vardı. Ancak, Yusuf Yazıcı'nın kendinden şüphesi yoktu. "Çok büyük bir karakter. Baskıya boyun eğmez. Ayrıca, Trabzonspor'dan buray gelen bir oyuncu, bu kadar baskıyla rahatlıkla baş edebilir. Çok daha büyük bir baskıya meydan okumuştu. Zaman geçtikçe Ligue 1'in en büyük yıldızlarından biri olacak. Yusuf, bir dünya yıldızı olacak." diyor Zeki Çelik.

"ARAUJO, BAMBA, IKONE VE REMY KABUL EDİYOR, YUSUF YAZICI ONLARDAN DAHA İYİ VURUYOR"

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, Yusuf Yazıcı'ya her alanda yardımcı oluyor. "22 yaşındaki bir gence göre çok olgun biri. Çok güçlü bir karakteri var." diyor.

Galtier, "Antrenmanlarda hiçbir şeyi kaçmıyor. Eğer yanlış yaparsa tekrar denemekten vazgeçmiyor. Çok korkusuz ve şüphesi olmadan oynuyor. Zeki Çelik'in de burada olması adaptasyon sürecini kısalttı. Bu yüzden bu ikiliyi aynı kanatta oynatmayı faydalı buluyorum. Bize çok şey katıyorlar." ifadelerini kullanıyor.

"Sol ayağı çok kuvvetli. Tam bir güney pençe! (Editör notu: Boksta solak boksörlere verilen takma ad.) Toplara harika vuruyor ve ilham verici bir futbolcu. Lille'deki yerini kendi kazandı. Araujo, Bamba, Ikone ve Remy gibi duran topları iyi kullanan oyuncular var ama onlar da Yusuf'un kendilerinden daha iyi olduğunu kabul ediyor." sözleriyle konuşmasını noktalıyor Christophe Galtier.

"YUSUF YAZICI, ŞİMDİDEN LİLLE'İN YÜREĞİ!"

Lille Başkanı Gerard Lopez, Bordeaux'ya karşı 1 gol ve 2 asistle oynadığı maçtan sonra Yusuf Yazıcı'ya güvenini anlatıyor: "Yusuf Yazıcı, henüz yüzde 100 bile değil. Potansiyeli inanılmaz. Bana göre çok daha büyük bir yıldız olacak. Çok kuvvetli vuruşları var. Yetenekli. Oyunu çok güzel okuyor. Geçiş oyunlarında harikalar yaratıyor. Çok zeki ve sahada yüreğiyle oynuyor. Şimdiden takımımızın yüreği oldu diyebilirim. Adaptasyonu halen tamamlanmadı. Yüzde 100 adapte olduğunda kendini daha rahat hissedecek ve daha iyi oynayacak."

Durum Milli Takım'da da biraz öyle. Son 10 Türkiye milli maçında 2 kez ilk 11'de başladı. Önünde Medipol Başakşehirli İrfan Can Kahveci var. Ancak, Yusuf Yazıcı rekabetten korkmuyor ve daha fazlasını istiyor. Lille'e de bu yüzden geldi. Şampiyonlar Ligi seviyesinde rekabet edebilmek için....

(Sporx)

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